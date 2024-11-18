الجيش يفتح باب التجنيد -رابط التقديم

وأكدت أنه على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد - المركز العسكري للتجنيد (https://dpatajneed.jaf.mil.jo)، والذي تم تفعيله اعتبارًا من صباح يوم أمس الأحد 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء السبت 30 تشرين الثاني 2024.
وأكدت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم إرسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن: القبض على 5 مصنفين خطرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات
-
وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين
-
بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية
-
نظام معدل لمساعدات مالية لمنتسبي ومتقاعدي الأمن العام
-
14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا
-
بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين
-
هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار