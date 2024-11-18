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الجيش يفتح باب التجنيد -رابط التقديم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 18-11-2024 11:45 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق سيارة بالصبغة العسكرية بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي فئة (رابعة، خامسة، سادسة) من حملة شهادة ثامن أساسي ناجح ولغاية التوجيهي.اضافة اعلان


وأكدت أنه على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد - المركز العسكري للتجنيد (https://dpatajneed.jaf.mil.jo)، والذي تم تفعيله اعتبارًا من صباح يوم أمس الأحد 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء السبت 30 تشرين الثاني 2024.

وأكدت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم إرسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.
 
gnews

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