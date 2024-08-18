الجيش يفتح باب التجنيد للإناث لحساب كلية الخدمات الطبية- رابط
الأحد، 18-08-2024
09:24 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/699998
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.
وعلى الراغبات بالتسجيل التقدم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (انقر هنا) والذي تم تفعيله مجانا اعتبارا من صباح اليوم الاحد ولغاية يوم الخميس29/ 8/ 2024 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح.