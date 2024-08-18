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الجيش يفتح باب التجنيد للإناث لحساب كلية الخدمات الطبية- رابط

القوات المسلحة الأردنية
القيادة العامة للقوات المسلحة




 

الأحد، 18-08-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-      أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

 

وعلى الراغبات بالتسجيل التقدم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (انقر هنا) والذي تم تفعيله مجانا اعتبارا من صباح اليوم الاحد ولغاية يوم الخميس29/ 8/ 2024 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح.

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