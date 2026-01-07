الأربعاء 2026-01-07 03:44 م

الجيش يفتح باب التجنيد للذكور - رابط

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد، عن حاجتها لتجنيد واستخدام عدد من الذكور بالصبغة العسكرية أو الصبغة المدنية وحسب التخصصات المذكورة ادناه على أن لا يقل المستوى التعليمي للمتقدم عن دبلوم / بكالوريوس / ماجستير.


التخصصات المطلوبة : 
الهندسة الكهربائية.
علم الحاسوب.
الأمن السيبراني.
الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
هندسة الاتصالات.
هندسة إلكترونية.
الهندسة الميكانيكية / الميكاترونيكس.
هندسة الشبكات.

رابط التسجيل
سيتم منح علاوات إضافية لمن يقع عليهم الاختيار بالتجنيد أو الاستخدام علاوات فنية + علاوة اختصاص إضافية.

على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمركز (( اضغط هنا )) والذي سيفعل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق 07 كانون الثاني 2026 ولغاية الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026.


سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية سيرسل إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم على طلبه.

الشروط:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون من مواليد 1/1/1996 فما بعد للعسكريين.
أن يكون من مواليد 1/1/1991 فما بعد للمدنيين.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أن يجتاز الفحوصات الفنية والمقابلات الشخصية كلا ضمن تخصصه بالإضافة إلى فحص اللغة الإنجليزية.

الوثائق المطلوبة:
الهوية الشخصية ممغنطة ولا تنتهي وصورة مصدقة عنها.
الشهادة الدراسية للمؤهل العلمي الحاصل عليه الأصلية أو مصدقة.

ملاحظات:
على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق بملف (PDF).
لن ينظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو مصدقة حسب الأصول.

 
 


