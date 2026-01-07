الجيش يفتح باب التجنيد للذكور - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد، عن حاجتها لتجنيد واستخدام عدد من الذكور بالصبغة العسكرية أو الصبغة المدنية وحسب التخصصات المذكورة ادناه على أن لا يقل المستوى التعليمي للمتقدم عن دبلوم / بكالوريوس / ماجستير.





التخصصات المطلوبة :

الهندسة الكهربائية.

علم الحاسوب.

الأمن السيبراني.

الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

هندسة الاتصالات.

هندسة إلكترونية.

الهندسة الميكانيكية / الميكاترونيكس.

هندسة الشبكات.



رابط التسجيل

سيتم منح علاوات إضافية لمن يقع عليهم الاختيار بالتجنيد أو الاستخدام علاوات فنية + علاوة اختصاص إضافية.

على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمركز (( اضغط هنا )) والذي سيفعل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق 07 كانون الثاني 2026 ولغاية الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026.