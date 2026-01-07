الجيش يفتح باب التجنيد للذكور - رابط

التخصصات المطلوبة :
الهندسة الكهربائية.
علم الحاسوب.
الأمن السيبراني.
الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
هندسة الاتصالات.
هندسة إلكترونية.
الهندسة الميكانيكية / الميكاترونيكس.
هندسة الشبكات.
رابط التسجيل
سيتم منح علاوات إضافية لمن يقع عليهم الاختيار بالتجنيد أو الاستخدام علاوات فنية + علاوة اختصاص إضافية.
على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمركز (( اضغط هنا )) والذي سيفعل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق 07 كانون الثاني 2026 ولغاية الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026.
سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية سيرسل إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم على طلبه.
الشروط:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون من مواليد 1/1/1996 فما بعد للعسكريين.
أن يكون من مواليد 1/1/1991 فما بعد للمدنيين.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أن يجتاز الفحوصات الفنية والمقابلات الشخصية كلا ضمن تخصصه بالإضافة إلى فحص اللغة الإنجليزية.
الوثائق المطلوبة:
الهوية الشخصية ممغنطة ولا تنتهي وصورة مصدقة عنها.
الشهادة الدراسية للمؤهل العلمي الحاصل عليه الأصلية أو مصدقة.
ملاحظات:
على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق بملف (PDF).
لن ينظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو مصدقة حسب الأصول.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية لتقديم خصومات لموظفي وزارة التربية على رحلات الملكية الأردنية
-
توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا
-
الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية
-
11 اصابة بحادث باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور
-
بيان هام من الغذاء والدواء للأردنيين حول سحب شركة نستله لحليب اطفال من الاسواق
-
الديوان الملكي يعزي آل أبو جودة
-
ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!
-
توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء