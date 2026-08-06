الجيش يفتح باب التجنيد لهذه الفئة

ودعت الراغبين والراغبات إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس 6 آب 2026، وحتى الساعة السادسة مساء يوم الخميس 20 آب 2026.
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