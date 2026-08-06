الجيش يفتح باب التجنيد لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد، فتح باب التجنيد لعدد من الذكور والإناث بالصبغة العسكرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الحقوق/القانون، للعمل في مديرية القضاء العسكري بمهنة كاتب حقوقي.

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وأكدت القيادة أن التعيين سيتم وفق شروط محددة وبما يتناسب مع احتياجات مديرية القضاء العسكري ومتطلبات العمل فيها.