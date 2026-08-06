الخميس 2026-08-06 10:16 ص

الجيش يفتح باب التجنيد لهذه الفئة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 06-08-2026 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد، فتح باب التجنيد لعدد من الذكور والإناث بالصبغة العسكرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الحقوق/القانون، للعمل في مديرية القضاء العسكري بمهنة كاتب حقوقي.

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وأكدت القيادة أن التعيين سيتم وفق شروط محددة وبما يتناسب مع احتياجات مديرية القضاء العسكري ومتطلبات العمل فيها.


ودعت الراغبين والراغبات إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس 6 آب 2026، وحتى الساعة السادسة مساء يوم الخميس 20 آب 2026.

 

 

 
 


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