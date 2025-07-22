الثلاثاء 2025-07-22 03:06 م
 

الجيش يفتح باب التسجيل في المدارس العسكرية

مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-  تُعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن فتح باب التسجيل للطلبة في مدارسها للعام الدراسي 2025_2026، لأبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والعاملين والمتقاعدين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء المدنيين (وفق تعليمات القبول المعمول بها) .

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يأتي هذا ضمن جهود المديرية في تعزيز المسيرة التربوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة.


🔹 آلية التسجيل:
يتم تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي:  
https://edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/school


🔹 فترة التسجيل:
- تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22/07/2025  
- وتنتهي يوم الخميس الموافق 31/07/2025 في تمام الساعة 12:00 صباحًا


🔹 ملاحظات هامة:
- للاطلاع على دليل إرشادات التقديم، يُرجى الضغط على الرابط التالي:  https://drive.google.com/.../1QtM3anNpdGJ8esxFx4K.../view...


دليل التقديم  
- يُشترط الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتسجيل، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهائها.  
- تُقبل الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي في المديرية أو المدارس التابعة لها.  
- للاستفسار، يُرجى الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 0778054253
🔹 للتواصل مع ضباط ارتباط المدارس حسب الأقاليم:


إقليم الشمال:  
0777601731 – 0776914146 – 0798935462  
إقليم الجنوب:  
0778331038 – 0782569110 – 0772265801  
إقليم الوسط:  
0796610550 – 0780190969 – 0777550019 – 0798431755.

 
 
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