الجيش يفتح باب التسجيل في المدارس العسكرية

الوكيل الإخباري- تُعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن فتح باب التسجيل للطلبة في مدارسها للعام الدراسي 2025_2026، لأبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والعاملين والمتقاعدين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء المدنيين (وفق تعليمات القبول المعمول بها) .

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يأتي هذا ضمن جهود المديرية في تعزيز المسيرة التربوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة.



🔹 آلية التسجيل:

يتم تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

https://edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/school



🔹 فترة التسجيل:

- تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22/07/2025

- وتنتهي يوم الخميس الموافق 31/07/2025 في تمام الساعة 12:00 صباحًا



🔹 ملاحظات هامة:

- للاطلاع على دليل إرشادات التقديم، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://drive.google.com/.../1QtM3anNpdGJ8esxFx4K.../view...



دليل التقديم

- يُشترط الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتسجيل، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهائها.

- تُقبل الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي في المديرية أو المدارس التابعة لها.

- للاستفسار، يُرجى الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 0778054253

🔹 للتواصل مع ضباط ارتباط المدارس حسب الأقاليم: