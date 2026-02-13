الجيش يقبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية

01:11 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، أمس الخميس، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

