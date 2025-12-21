الأحد 2025-12-21 11:05 ص

الجيش ينعى ابراهيم الزعبي

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد المتقاعد ابراهيم فاضل احمد الزعبي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
القوات المسلحة الاردنية
الأحد، 21-12-2025 07:43 ص

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

