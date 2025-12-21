الجيش ينعى ابراهيم الزعبي

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس إدارة الإقراض الزراعي يقر موازنة 2026 ويطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط
-
“الخيرية الهاشمية” توزع مواد غذائية للأسر العفيفة
-
العدل: 14.8 ألف جلسة محاكمة عن بُعد في تشرين الثاني
-
جمعية الانتماء تنظم ورشتي عمل إنتاجيتين
-
الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية
-
البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية