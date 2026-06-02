الثلاثاء 2026-06-02 08:30 ص

الجيش ينعى العميد المتقاعد أحمد المقابلة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 07:13 ص

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، عميد ركن متقاعد أحمد علي حسين المقابلة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


Image1_62026271035443162926.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق ف

منوعات مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

أرشيفية.. قوات أميركية في العراق

عربي ودولي عاجل مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

استُشهد فلسطيني وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر استهداف ط

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على غزة

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

أخبار محلية إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

بشكل مفاجئ

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية شهيرة بشكل مفاجئ - صورة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 2-6-2026

5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

طب وصحة 5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى العميد المتقاعد أحمد المقابلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 