الجيش ينعى العميد المتقاعد أحمد المقابلة

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، عميد ركن متقاعد أحمد علي حسين المقابلة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.