الجيش ينعى حمود القطارنة

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

