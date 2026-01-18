الأحد 2026-01-18 08:03 ص

الجيش ينعى حمود القطارنة

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
القوات المسلحة الاردنية
 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
 


