الجيش ينعى زيد العدوان

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
-
زراعة إربد: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي
-
محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية
-
التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة
-
بعد تسجيل حالات تسمم في الاردن .. تحذيرات من الفطر البري
-
وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"