الإثنين 2025-12-29 09:09 ص

الجيش ينعى فايز الكركي

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 29-12-2025 07:33 ص
الوكيل الإخباري-    ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد طبيب صحة متقاعد فايز احمد حسين الكركي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
Image1_1220252973159916701496.jpg
 
 


