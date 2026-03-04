الجيش ينفي تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم سيبراني

الوكيل الإخباري- نفي مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعرض موقع القوات المسلحة لهجوم سيبراني، مؤكداً أن ما يتم تداوله من أخبار في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير صحيح، وأن الموقع الرسمي يعمل بشكل طبيعي وتحت أعلى معايير الحماية السيبرانية، ولم يتعرض لأي هجوم إلكتروني أثر على سير عمله أو أمن معلوماته.

