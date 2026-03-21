الجيش: 36 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة في الأسبوع الثالث من الحرب

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام
الوكيل الإخباري-   أصدرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام اليوم السبت بياناً حول تداعيات الحرب في الإقليم على المملكة خلال الأسبوع الثالث منذ انطلاقها.

اضافة اعلان


وقالت مديرية الإعلام العسكري إن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، إذ استهدفت المملكة بـ 36 صاروخاً وطائرة مسيرة.
وأوضحت أن سلاح الجو الملكي قام باعتراض وتدمير 14 صاروخاً و21 طائرة مسيرة، فيما لم تتمكن الدفاعات من التصدي لهجوم واحد.


وبلغ مجموع الصواريخ والمسيرات التي أطلقت تجاه أراضي المملكة منذ انطلاق الحرب 240 صاروخاً ومسيرة، إذ تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 222 صاروخاً وطائرة مسيرة في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخاً ومسيرة.


وشددت مديرية الإعلام العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن والدفاع عنه من كل اعتداء، وتسعى بكل قدراتها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة خلال هذا الأسبوع وصل إلى 114 بلاغاً، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي.
وبين أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع إصابة واحدة لطفل نتيجة الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، وقد كانت حالته جيدة وغادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.


وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 414، فيما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة وقد غادر المصابون جميعاً المستشفيات.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث في أي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية للمواطنين والمقيمين.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

 
 


