الأربعاء 2026-04-22 05:14 م

الحاج توفيق: ارتفاع الشحن والطلب العالمي وراء زيادة أسعار اللحوم

أرشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 04:15 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار المواد الغذائية، العين خليل الحاج توفيق، إن هناك أسبابًا حقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة، أبرزها ارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب العالمي، إلى جانب توقف عدد من خطوط الطيران التي كانت تسهم في نقل كميات منها.

اضافة اعلان


وأضاف الحاج توفيق، خلال لقاء مع الشركات المستوردة للحوم الطازجة والمجمدة، لبحث أسباب ارتفاع الأسعار وسبل الحد من انعكاسات الارتفاعات العالمية، أن النقابة ستعمل على إطلاق مبادرة لحث المولات والهايبر ماركت على بيع اللحوم بأسعار الكلفة خلال الفترة الحالية، إلى حين انحسار الأزمة، للتخفيف عن المواطنين.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 