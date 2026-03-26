الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير

وقال الحاج توفيق، خلال اجتماعي نيابي، اليوم الخميس، إن تعديلات الضمان تهدف لضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وللحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأضاف أن الحوكمة في مؤسسة الضمان والتي جرى تضمينها في مشروع القانون تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة، مؤكدا أن المسؤول النظيف لا يخشى معايير الأداء وكلما عززت دوره ومنحته الحصانة كلما قام بدوره بالشكل الأمثل.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرف التجارية لديها توصيات حول كافة مواد مشروع القانون وستعمل على تقديمها عند الاجتماع مع الحكومة.
ودعا مجلس النواب إلى دراسة مشروع القانون بتأني شديد وذلك للخروج بأفضل صيغة ممكنة.
أخبار متعلقة
-
"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك
-
الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
-
إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الموافقة على عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل في تموز لطلبة "البلقاء التطبيقية"
-
إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن
-
المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة
-
إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا