الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أن الراتب التقاعدي يجب أن يوفر حياة كريمة للمتقاعدين وأنه لا يجوز أن يكون المتقاعد فقير. اضافة اعلان





وقال الحاج توفيق، خلال اجتماعي نيابي، اليوم الخميس، إن تعديلات الضمان تهدف لضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وللحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.



وأضاف أن الحوكمة في مؤسسة الضمان والتي جرى تضمينها في مشروع القانون تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة، مؤكدا أن المسؤول النظيف لا يخشى معايير الأداء وكلما عززت دوره ومنحته الحصانة كلما قام بدوره بالشكل الأمثل.



وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرف التجارية لديها توصيات حول كافة مواد مشروع القانون وستعمل على تقديمها عند الاجتماع مع الحكومة.



ودعا مجلس النواب إلى دراسة مشروع القانون بتأني شديد وذلك للخروج بأفضل صيغة ممكنة.





