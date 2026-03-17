الحاج توفيق: لا يوجد احتكار في الأردن.. والسلع الأساسية مستقرة

01:08 م

الوكيل الإخباري- نفى رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق وجود احتكار للسلع الأساسية والمواد التموينية في الأردن.





وقال الحاج توفيق خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن أي مواطن يستطيع اختيار ما يناسبه في ظل وجود عدد من الأنواع من نفس السلعة الواحدة مما يؤكد عدم وجود أي احتكار للسلع.



وأضاف أن أسعار السلع الأساسية مستقرة رغم ارتفاع كلف الشحن مع بداية الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أنه لا يوجد أي تهافت على الأسواق مما يدلل على وعي المواطن وثقته بالإجراءات الرسمية الصادرة عن الحكومة.



وأوضح الحاج توفيق أن مخزون الأردن من المواد التموينية آمن وهناك كميات متعاقد عليها في الطريق للأردن.





