الحاج توفيق لـ الوكيل : تطبيق قرار إغلاق المحلات بعمان مطلع تشرين الثاني

واشار ان القرار سوف يطبق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى مؤكداً ان 95 % من اصحاب محلات العاصمة عمان مع تطبيق القرار .
وبين الحاج توفيق في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري إلى أنه سيتم دراسة القرار كل 3 شهور بحيث يتم شمول قطاعات أخرى أو استثناء قطاعات أو تمديد مدة الدوام.
وأكد أن الإغلاق سيكون عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء في فصل الصيف.
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