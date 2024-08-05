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الحاج توفيق لـ الوكيل : تطبيق قرار إغلاق المحلات بعمان مطلع تشرين الثاني

خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن
خليل الحاج توفيق




 

الإثنين، 05-08-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - اكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ان موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان سيبدأ في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

 واشار ان القرار سوف يطبق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى مؤكداً ان 95 % من اصحاب محلات العاصمة عمان مع تطبيق القرار .

وبين الحاج توفيق في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري إلى أنه سيتم دراسة القرار كل 3 شهور بحيث يتم شمول قطاعات أخرى أو استثناء قطاعات أو تمديد مدة الدوام.

وأكد أن الإغلاق سيكون عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء في فصل الصيف.

 

واستثى القرار المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية ، كما  استثى أيام المناسبات والأعياد  ، وفق الحاج توفيق . 

 

 

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