الحالة الصحية لموسى التعمري بعد اصابته

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الوكيل الإخباري- شكر لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري جميع متابعيه وجمهوره الذين تمنو له السلامة عقب اصابته يوم امس في مباراة المنتخب مع نظيره الكويتي . اضافة اعلان





وقال التعمري صباح اليوم الجمعة في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك " : شكراً للجميع على سؤالكم ورسائلكم 💙🙆. الحمدلله على كل شيء.. قدر الله وما شاء فعل، والقادم أفضل للنشامى"



وفي منشور سابق طمئن التعمري جمهوره قائلا "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل معي تمزق في اربطة الكاحل وبحاجة لراحة من 4-6 اسابيع وباذن الله حتكون رجعة اقوى من اول وبالتوفيق لمنتخابنا في المباراة القادمة وشكرا الكم من كل قلبي"



وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد اعلن رسميا عن غياب اللاعب موسى التعمري من لقاء المنتخب أمام فلسطين الثلاثاء، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، أثر إصابته في مواجهة منتخب الكويت.



وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي 1-1، في المباراة التي جرت الخميس 5 أيلول على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026