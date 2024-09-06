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الحالة الصحية لموسى التعمري بعد اصابته

أثناء اصابة موسى التعمري في مباراة الأردن-الكويت
أثناء اصابة موسى التعمري في مباراة الأردن-الكويت
الجمعة، 06-09-2024 10:09 ص
الوكيل الإخباري-      شكر لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري جميع متابعيه وجمهوره الذين تمنو له السلامة عقب اصابته يوم امس في مباراة المنتخب مع نظيره الكويتي .اضافة اعلان


وقال التعمري صباح اليوم الجمعة في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك " : شكراً للجميع على سؤالكم ورسائلكم 💙🙆. الحمدلله على كل شيء.. قدر الله وما شاء فعل، والقادم أفضل للنشامى"

 وفي منشور سابق طمئن التعمري جمهوره قائلا "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل معي تمزق في اربطة الكاحل وبحاجة لراحة من 4-6 اسابيع وباذن الله حتكون رجعة اقوى من اول وبالتوفيق لمنتخابنا في المباراة القادمة وشكرا الكم من كل قلبي"

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد اعلن رسميا  عن غياب اللاعب موسى التعمري من لقاء المنتخب أمام فلسطين الثلاثاء، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، أثر إصابته في مواجهة منتخب الكويت.

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي 1-1، في المباراة التي جرت الخميس 5 أيلول على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026
 
gnews

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أثناء اصابة موسى التعمري في مباراة الأردن-الكويت

أخبار محلية الحالة الصحية لموسى التعمري بعد اصابته



 


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