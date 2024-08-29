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الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته

ادارة السير
شرطية سير
الخميس، 29-08-2024 09:23 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالحفاظ على سلامة لوحات الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات.اضافة اعلان


وقالت في منشور على صفحتها اليوم إن اخفاء لوحة الارقام يعتبر مؤشراً على نية القيام بفعل جرمي أو أمني، فضلاً عن كونه مخالفة خطيرة  تسبب الفوضى، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.

وأكدت في ذات الوقت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، بعد التحقيق والتأكد من نواياهم وأفعالهم الخارجة عن القانون، لافتة ان الدوريات المنتشرة في الميدان شددت من رقابتها لضبط اي من هذه الممارسات.

وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على  3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .
 
gnews

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