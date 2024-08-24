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الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة تصل إلى 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 24-08-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من قطع الإشارة الحمراء تجنبا لوقوع حوادث مرورية أو حوادث دهس بالإضافة لتجنب العقوبة القانونية.

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وتبلغ مخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد تعديلات قانون السير الأخيرة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية بين 200-300 دينار.

 

وفي حال تكرار المخالفة من قبل السائق خلال مدة عام فإن العقوبة تتضاعف كما نص عليه قانون السير المعدل.

 

بدورها تدعو مديرية الأمن العام بشكل دوري إلى انتهاج السلوك الوقائي على الطرق حفاظا على أرواح الناس والممتلكات.

gnews

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أخبار محلية الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة تصل إلى 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة



 


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