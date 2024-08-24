الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة تصل إلى 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من قطع الإشارة الحمراء تجنبا لوقوع حوادث مرورية أو حوادث دهس بالإضافة لتجنب العقوبة القانونية.

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وتبلغ مخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد تعديلات قانون السير الأخيرة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية بين 200-300 دينار.

وفي حال تكرار المخالفة من قبل السائق خلال مدة عام فإن العقوبة تتضاعف كما نص عليه قانون السير المعدل.