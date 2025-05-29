الخميس 2025-05-29 10:26 ص
 

الحجاج الأردنيون يغادرون الى مكة المكرمة

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وزير الأوقاف مع عدد من الحجاج الأردنيين
 
الخميس، 29-05-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أكملت استعداداتها لتفويج الحجاج الأردنيين إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

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وأكد الخلايلة، لدى تفقده الحجاج في المدينة المنورة، حرص الوزارة على تيسير وصول الحجاج وانتقالهم إلى مكة المكرمة ليؤدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة وأمان، كما اطمأن على أحوالهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى ملاحظاتهم ووجه بحلها.


ورافق الخلايلة في جولته أعضاء البعثة الإعلامية، ومديرو الحج والعمرة: المهندس مجدي البطوش، وصندوق الزكاة: الدكتور عبد السميرات، ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف: يوسف القضاة.

 
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