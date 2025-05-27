الحجازي الأردني يحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري- احتفلت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني اليوم في مبنى المؤسسة الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك برعاية وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني. اضافة اعلان





وجاء هذا الاحتفال تقديرًا للمنجزات الوطنية التي تحققت منذ الاستقلال، واستذكارًا للدور التاريخي الذي لعبته المؤسسة في خدمة الوطن وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والترويج لمواقع تاريخية سياحية.



وتخلّل الحفل تكريم عدد من المدراء العامين السابقين، إضافة إلى الجهات المتعاونة مع المؤسسة من البلديات والأجهزة الأمنية، تقديرًا لجهودهم ودعمهم المتواصل في خدمة أهداف المؤسسة وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي.



وأكّدت الوزيرة التهتموني في كلمتها خلال الحفل على أهمية دور المؤسسة في الحفاظ على الإرث التاريخي للخط الحديدي الحجازي، مشيدةً بالجهود التي يبذلها الإدارة والعاملون فيها لتطوير خدماتها وتعزيز حضورها في منظومة النقل من خلال تسيير رحلات ترفيهية سياحية.



من جانبه، أكّد مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في كلمته على الثوابت الوطنية، وأن الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل بها، بل هو مسؤولية نحملها جميعًا، وواجب وطني يدعونا إلى مواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره.



وأكد خليل على دور المؤسسة في خدمة هذا الوطن الغالي، وحرصها الدائم على تطوير خدماتها والحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي يجسّد عمق العلاقة بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.



وقال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في نهاية كلمته: "حفظ الله الأردن، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم".



كما أُقيمت خلال الحفل عروض فنية قدّمتها فرق شعبية وتراثية أردنية، إلى جانب مشاركة موسيقات الأمن العام التي أضافت أجواء وطنية مميزة تفاعل معها الحضور.



واختُتم الحفل بجو من الاعتزاز والولاء، مجدّدين العهد والولاء والوفاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، ومؤكّدين المضي قدمًا في مسيرة البناء والعطاء.



