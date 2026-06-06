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الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين

الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين
الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين
 
السبت، 06-06-2026 01:06 ص

الوكيل الإخباري-  اتت الحرائق التي اندلعت الجمعة في منطقة الخلة في قضاء بيرين على نحو 800 دونم من الأراضي المزروعة بحقول الحبوب وبساتين الزيتون.

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وقال مصدر في مديرية زراعة الزرقاء، إن المنطقة المتضررة لا تضم أشجارا حرجية، موضحا أن النيران اشتعلت في مزارع زيتون غير محروثة قبل أن تمتد إلى حقول الحبوب المجاورة.


ودعا المصدر المواطنين والمزارعين إلى ضرورة حراثة أراضيهم، مؤكدا أن الخطوة تساهم بفاعلية في حماية الأراضي من الحرائق وتحد من انتشارها.


يشار إلى أن مديرية زراعة الزرقاء، كانت قد اتخذت إجراءات استباقية لحماية الغابات والثروة الحرجية من خلال فتح خطوط لحماية الغابات من النيران ودعت المواطنين إلى الحذر الشديد عند إشعال النار.

 
 


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