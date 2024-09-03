الحراحشة يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم للأردن في الأمم المتحدة

وأكد السفير الحراحشة، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، إيمان الأردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن جانبها، أعربت فالوفايا عن تمنياتها للسفير الحراحشة بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدةً على أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
كما قدم المندوب الدائم، السفير الحراحشة، أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، كمندوب دائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، خلال مراسم جرت في مقر المنظمة.
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