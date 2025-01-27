الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية

الوكيل الإخباري- استأنفت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، اليوم الاثنين، عملها وفقا لمديرها العام عرفان خصاونة.

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وقال الخصاونة إن نشاط المنطقة عاد إلى وضعه الطبيعي، لافتا إلى دخول 39 شاحنة وحمولة محورية من البوابة الأردنية باتجاه الأراضي السورية، ما ستنعكس إيجابياً على الحركة التجارية وانسياب البضائع بين البلدين الشقيقين.