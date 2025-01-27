الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية

وقال الخصاونة إن نشاط المنطقة عاد إلى وضعه الطبيعي، لافتا إلى دخول 39 شاحنة وحمولة محورية من البوابة الأردنية باتجاه الأراضي السورية، ما ستنعكس إيجابياً على الحركة التجارية وانسياب البضائع بين البلدين الشقيقين.
وبين أن حمولة الشاحنات التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر البوابة الأردنية شملت مواد غذائية وخلايا شمسية ومعقمات من الأردن ودول الخليج.
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