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"الحرة": قرارات الحكومة بشأن قطاع المركبات ستنعكس إيجاباً على السوق

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أن قرارات الحكومة المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات ستنعكس إيجابيًا على تجارة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء باتجاه السوق المحلي.

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وأكد رئيس مجلس الإدارة صخر العجلوني أن القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات، وإصدار حزمة من التخفيضات على الرسوم الجمركية والضريبية لشريحة واسعة من هذا القطاع، وتوحيد الرسوم الضريبية على المركبات الكهربائية، ستسهم في زيادة تصدير المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي.


وأوضح أن هذه القرارات تشمل تخفيضات كبيرة في الرسوم، مما سيؤدي إلى خفض أسعار المركبات لصالح المواطن الأردني، وتمكينه من اقتناء مركبة بأسعار أقل وبنسب تخفيض مميزة، فضلاً عن تعزيز نمو الواردات وحركة القطاعات التشغيلية المرتبطة

 
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