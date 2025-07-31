الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، بطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2025، والتي نظّمتها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري في صالة الشهيد الرائد راشد الزيود بمدينة الحسين الرياضية للشباب، بمشاركة عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وحقق فريق قيادة الحرس الملكي الخاص لقب البطولة بعد تصدره الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الوسطى برصيد 13 نقطة، فيما حلّ فريق المنطقة العسكرية الشرقية ثالثاً برصيد 10 نقاط.