الأحد 2025-08-03 02:34 م
 

الحرس الملكي يتوّج بطلاً لبطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية لعام 2025

ا
جانب من البطولة
 
الخميس، 31-07-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، بطولة الجوجيتسو للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2025، والتي نظّمتها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري في صالة الشهيد الرائد راشد الزيود بمدينة الحسين الرياضية للشباب، بمشاركة عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

اضافة اعلان


وحقق فريق قيادة الحرس الملكي الخاص لقب البطولة بعد تصدره الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الوسطى برصيد 13 نقطة، فيما حلّ فريق المنطقة العسكرية الشرقية ثالثاً برصيد 10 نقاط.


وفي ختام البطولة، وزّع مدير الاتحاد الرياضي العسكري الكؤوس والميداليات على مستحقيها، بحضور مدير مدينة الحسين الرياضية للشباب، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل

ك

تكنولوجيا غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

فعاليات الباليه الجورجي بجرش

مهرجان جرش سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش



 
 





الأكثر مشاهدة