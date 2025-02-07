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الحزن يخيم على اربد برحيل 4 أفراد من عائلة واحدة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة 4 افراد من عائلة  واحدة في اربد نتيجة حادث اختناق من صوبة غاز وفقا لمقربون  .

وقال  نشطاء مواقع التواصل ان المتوفون هم الاب والأم وطفلين من بلدة النعيمة - اربد .

ونعى  مقربون ونشطاء مواقع التواصل الراحلين داعين لهم بالرحمة والمغفرة 

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انا لله وانا اليه راجعون

 

 

 

  

 

 

 
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