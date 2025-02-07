الحزن يخيم على اربد برحيل 4 أفراد من عائلة واحدة

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة 4 افراد من عائلة واحدة في اربد نتيجة حادث اختناق من صوبة غاز وفقا لمقربون .



وقال نشطاء مواقع التواصل ان المتوفون هم الاب والأم وطفلين من بلدة النعيمة - اربد .



ونعى مقربون ونشطاء مواقع التواصل الراحلين داعين لهم بالرحمة والمغفرة

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