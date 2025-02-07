الحزن يخيم على اربد برحيل 4 أفراد من عائلة واحدة

وقال نشطاء مواقع التواصل ان المتوفون هم الاب والأم وطفلين من بلدة النعيمة - اربد .
ونعى مقربون ونشطاء مواقع التواصل الراحلين داعين لهم بالرحمة والمغفرة
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة نتيجة استنشاق غاز المدفأة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني ونوابه يشاركون في وقفة الصويفية دعماً لمواقف الملك ورفضاً لتهجير الفلسطينيين
-
الكيلاني: جاهل من يعتقد أننا نقبل التنازل عن شبر واحد من فلسطين
-
الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)
-
ارتفاع الطلب على الغاز والكاز خلال المنخفض الجوي
-
حادث انقلاب لصهريج "نضح" في عمان
-
ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين (صور)