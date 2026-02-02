الإثنين 2026-02-02 10:41 ص

الحزن يخيّم على المملكة بعد وفاة الطيار طلال حجازي بحادث دراجة مؤسف - صورة

الطيار طلال حجازي رحمه الله
الطيار طلال حجازي رحمه الله
 
الإثنين، 02-02-2026 09:13 ص
الوكيل الإخباري-  خيّم حزنٌ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب الإعلان عن وفاة الشاب العشريني طلال حجازي أمس الأحد إثر حادث سير مروّع تعرّض له أثناء قيادته دراجة نارية على طريق "كوريدور عبدون".اضافة اعلان


ووصف نشطاء الحادث بالمفجع، لما خلّفه من صدمة وحزن عميقين، خاصة في ظل الرحيل المفاجئ لشاب في مقتبل العمر، حيث نعاه عدد كبير من أصدقائه بكلمات مؤثرة عبّروا فيها عن ألمهم وحزنهم الشديد على رحيل الشاب طلال.

وأعرب نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع عائلة الفقيد، مستذكرين سيرة الشاب الطيبة وأخلاقه الحسنة، ومقدّمين تعازيهم الحارة لذويه وأقاربه.

وتعيد هذه الحادثة المؤلمة تسليط الضوء على مخاطر حوادث السير، لا سيما تلك المتعلقة بالدراجات النارية، إذ تسببت حوادث السير بحسب ما نشر نشطاء خلال أيام قليلة بوفاة ما لا يقل عن عشر شباب أردنيين في مشهد مؤلم ومؤسف.

رحم الله الشاب الطيار طلال حجازي رحمةً واسعة، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.


Image1_22026291258594810830.jpg
 
 


gnews

