الحزن يخيّم على المملكة بعد وفاة الطيار طلال حجازي بحادث دراجة مؤسف - صورة

ووصف نشطاء الحادث بالمفجع، لما خلّفه من صدمة وحزن عميقين، خاصة في ظل الرحيل المفاجئ لشاب في مقتبل العمر، حيث نعاه عدد كبير من أصدقائه بكلمات مؤثرة عبّروا فيها عن ألمهم وحزنهم الشديد على رحيل الشاب طلال.
وأعرب نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع عائلة الفقيد، مستذكرين سيرة الشاب الطيبة وأخلاقه الحسنة، ومقدّمين تعازيهم الحارة لذويه وأقاربه.
وتعيد هذه الحادثة المؤلمة تسليط الضوء على مخاطر حوادث السير، لا سيما تلك المتعلقة بالدراجات النارية، إذ تسببت حوادث السير بحسب ما نشر نشطاء خلال أيام قليلة بوفاة ما لا يقل عن عشر شباب أردنيين في مشهد مؤلم ومؤسف.
رحم الله الشاب الطيار طلال حجازي رحمةً واسعة، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود
-
عبيدات مديراً عاماً لشركة المدن الصناعية الأردنية
-
4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد
-
المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا
-
تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
-
ندوة فكرية تناقش التحولات الإقليمية والدولية
-
هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات
-
انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء