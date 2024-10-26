الحزن يخيم على الوسط التربوي برحيل الحلايبة والجراح

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي برحيل اثنين من الوسط التربوي الاستاذ حسين الحلايبة، والاستاذ عماد الجراح.



ونعت مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين في مادبا عبر صفحتها على مواقع التواصل مديرها السابق: "تنعي مدرسة عماد الدين زنكي بهيئتيها الإدارية ممثلة بمديرها الأستاذ محمود الربايعة والهيئة التدريسية ممثلة بجميع معلميها، الأخ والزميل والمربي الفاضل الأستاذ حسين مجلي الحلايبة، أبا راكان، مدير مدرستنا السابق. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا على فراقك يا أبا راكان لمحزونون."



كما نعت مدرسة عبين عبلين الثانوية الشاملة للبنين في عجلون أحد أساتذتها، حيث جاء في النعي: "ينعى مدير مدرسة عبين عبلين الثانوية للبنين وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وفاة الأخ والزميل والمربي الفاضل الأستاذ عماد سالم الجراح. لقد عرفناه بطيب الخلق ومخلصًا في عمله. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل الفردوس الأعلى داره ومنزله، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم."



ونعى أقارب وزملاء الاستاذين الراحلين مستذكرين طيب أثرهما في المسيرة التربوية وحسن خلقهما.

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