الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الدكتورة التربوية فدوى القطاطشة

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة التربوية الدكتورة فدوى القطاطشة بعد صراع مع المرض.



ونعى نشطاء مواقع التواصل عبر صفحاتهم على "فيسبوك" الدكتورة الراحلة، مستذكرين طيب أثرها وحسن خلقها.



ونعت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة - الطفيلة الدكتورة الراحلة، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، تتقدم أسرة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة، ممثلة بمديرتها السيدة الفاضلة وفاء العوران، والكادر الإداري والتدريسي، بأحر مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الزميلة الفاضلة الدكتورة فدوى القطاطشة المأسوف على شبابها".



وقال نشطاء مواقع التواصل أن الدكتورة الراحلة عملت مديرة للشؤون التعليمية سابقًا في مديرية تربية لواء بصيرا.



سيتم دفن الراحلة بعد صلاة الظهر اليوم الخميس، وفتح بيت عزاء لها في بصيرا - الطفيلة.



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