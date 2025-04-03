الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب العدوان

12:53 م

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الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب طارق العدوان غرقا في سد الملك طلال. اضافة اعلان





ونعى رواد التواصل الاجتماعي الشاب العدوان مستذكرين مناقب المرحوم حيث شكل خبر وفاته صدمة كبيرة.



وسيتم دفن الفقيد في مقبرة جفين الجديدة وذلك بعد تحديد موعد الصلاة والدفن من قبل ذويه.



وكان الشاب العدوان خرج من منزله ولم يعد حيث كان غيابه مفاجئا لذويه وفي ظروف غامضة، وسط مناشدات للبحث عنه والادلاء بأي معلومة لمعرفة مكانه.



بدورها أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الخميس، العثور على جثة شاب فُقد منذ 20 يوما متوفيا غرقا في سد الملك طلال.



وقالت المديرية في بيان إنها فتحت تحقيقا بالحادثة للوقوف على أسباب الوفاة وذلك بعد إرسال الجثة إلى الطب الشرعي.