 
الأحد 2024-09-01 01:38 م
 

 

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب صالح العمارين

الشاب المرحوم صالح العمارين
الشاب صالح العمارين
الأحد، 01-09-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري – خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب صالح العمارين إثر جلطة حادة فجر اليوم الأحد.

ونعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وجميع العاملين في الوزارة زميلهم المرحوم صالح سالم العمارين (أبو راشد) عبر صفحة الوزارة على فيسبوك  "تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى مقربون الراحل ، مستذكرين مناقبه وحسن خلقه. سيتم دفن الشاب الراحل اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب، وفتح بيت عزاء له.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اضافة اعلان

 

 

  

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لا ناجين في تحطم مروحية على متنها 22 شخصا

أدخنة متصاعدة من داخل مخيم جنين بشمال الضفة الغربية

فلسطين انفجارات واشتباكات بمخيم جنين

جانب من الدورة

أخبار محلية اختتام دورة إعداد الدعاة وتأهيلهم في أوقاف الكورة

تعبيرية

طب وصحة علاج منزلي فعال لتساقط الشعر

غت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن موعد انعقاد "مؤتمر مطوري سامسونج" بدورته العاشرة

غرفة الاقتراع

أخبار محلية النقابات العمالية تدعو للمشاركة الفاعلة بالانتخابات النيابية

البريد الأردني

أخبار محلية بدء العمل الرسمي بجمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع اليوم

قوات الاحتلال في جنين

فلسطين إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين



 


الأكثر مشاهدة