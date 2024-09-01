الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب صالح العمارين

الوكيل الإخباري – خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب صالح العمارين إثر جلطة حادة فجر اليوم الأحد.
ونعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وجميع العاملين في الوزارة زميلهم المرحوم صالح سالم العمارين (أبو راشد) عبر صفحة الوزارة على فيسبوك "تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعى مقربون الراحل ، مستذكرين مناقبه وحسن خلقه. سيتم دفن الشاب الراحل اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب، وفتح بيت عزاء له.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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