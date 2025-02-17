الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة وسن

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الطفلة وسن معاوية الهودي عن عمر ١١ عاما إثر حادث سير مؤسف



ونعت معلمات مديرية تربية الطفيلة الطفلة الراحلة :" إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الزهرة وسن الهودي من زهرات مدرسة القرية الصغيرة الخاصة ، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته"



كما نعى نشطاء مواقع التواصل الطفلة الراحلة داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان



تم دفن الطفلة وفتح بيت عزاء لها في مسقط رأسها في محافظة الطفيلة





انا لله وانا اليه راجعون

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