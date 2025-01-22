"الحسن للشباب" تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

وشملت فعاليات الدورة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع القادة والمشرفين العاملين في المؤسسات التربوية والشبابية، تقديم عرض تعريفي حول الجائزة وبرامجها، إضافة إلى توضيح دور القادة والمشرفين في متابعة تطبيق الطلبة لبرامج الجائزة.
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