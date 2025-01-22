"الحسن للشباب" تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

الوكيل الإخباري- عقد برنامج جائزة الحسن للشباب، اليوم الأربعاء، في منتدى الفكر العربي، دورة تدريبية مخصصة لقادة الجائزة من وزارة التربية والتعليم لإقليمي الشمال والجنوب، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المقررة لعام 2025، بحضور 66 متدربًا من قادة الجائزة.

اضافة اعلان