الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي

الوكيل الإخباري- تُوج نادي الحسين بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2025/2026، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، ليحصد اللقب الثالث على التوالي؛ ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجله في الكرة الأردنية.

وجاء تتويج الحسين باللقب عقب فوزه على الفيصلي بهدف دون رد، سجله اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة 12من مجريات الشوط الأول.



وما إن أطلق الحكم صفارة النهاية، حتى أطلقت جماهير الحسين العنان لأفراحها احتفالا بلقب الدوري في تاريخ النادي.



في المقابل، حل الفيصلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.