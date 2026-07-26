الحسين إربد يتعاقد مع النيجيري كومولافي والكولومبي رياسكوس

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الحسين إربد، بطل دوري المحترفين لاتحاد كرة القدم، عن تعاقده رسميا مع المهاجمين النيجيري بول كومولافي، والكولومبي برايان رياسكوس، لتدعيم صفوف الفريق.

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ورحب النادي، عبر منصاته الرسمية، بانضمام كومولافي ورياسكوس إلى صفوف الفريق، متمنيا لهما التوفيق في مشوارهما مع الحسين إربد.



ويشغل كومولافي (26 عاما) مركز المهاجم، وسبق له الاحتراف في صفوف نادي نوروز العراقي، فيما يمتلك رياسكوس (32 عاما) خبرة احترافية، وسبق له اللعب مع عدد من الأندية، من بينها الخليج السعودي.