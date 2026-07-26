الحسين إربد يتعاقد مع النيجيري كومولافي والكولومبي رياسكوس

ورحب النادي، عبر منصاته الرسمية، بانضمام كومولافي ورياسكوس إلى صفوف الفريق، متمنيا لهما التوفيق في مشوارهما مع الحسين إربد.
ويشغل كومولافي (26 عاما) مركز المهاجم، وسبق له الاحتراف في صفوف نادي نوروز العراقي، فيما يمتلك رياسكوس (32 عاما) خبرة احترافية، وسبق له اللعب مع عدد من الأندية، من بينها الخليج السعودي.
ويأتي التعاقد مع الثنائي في إطار تعزيز صفوف الحسين إربد، الذي يواصل إبرام تعاقداته استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
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