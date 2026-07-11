الحسين إربد يجدد عقد أبو ليلى

وجاء إعلان التجديد عبر المنصات الرسمية للنادي، الذي أكد استمرار أبو ليلى في صفوف الفريق، ليواصل حراسة عرين الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تجديد عقد أبو ليلى، في إطار تحضيرات النادي للاستحقاقات المقبلة، وسعيه للحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.
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