الحسين إربد يجدد عقد أبو ليلى

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الحسين إربد اليوم السبت، تجديد عقد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، لمواصلة مشواره مع الفريق خلال الموسمين المقبلين.

اضافة اعلان



وجاء إعلان التجديد عبر المنصات الرسمية للنادي، الذي أكد استمرار أبو ليلى في صفوف الفريق، ليواصل حراسة عرين الفريق خلال المرحلة المقبلة.