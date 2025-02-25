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"الحسين للسرطان" تنظم لقاءات توعوية في إربد

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
الثلاثاء، 25-02-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت مؤسسة الحسين للسرطان في محافظة إربد لقاءات توعوية حول مرض السرطان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته، وضمن حملتها التوعوية للوقاية من المرض تحت شعار "50% قرارك للوقاية من السرطان".

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وقالت ضابط ارتباط المؤسسة في إربد، غادة بكّار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)  إن المؤسسة، وبالتعاون مع جميع المؤسسات والقطاعات في إربد، نفّذت لقاءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.


وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تسعى إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، مثل الامتناع عن التدخين، وتناول الغذاء الصحي، وممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسرطان.

 
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