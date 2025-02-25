"الحسين للسرطان" تنظم لقاءات توعوية في إربد

وقالت ضابط ارتباط المؤسسة في إربد، غادة بكّار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة، وبالتعاون مع جميع المؤسسات والقطاعات في إربد، نفّذت لقاءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تسعى إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، مثل الامتناع عن التدخين، وتناول الغذاء الصحي، وممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسرطان.
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