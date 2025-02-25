"الحسين للسرطان" تنظم لقاءات توعوية في إربد

الوكيل الإخباري- نظّمت مؤسسة الحسين للسرطان في محافظة إربد لقاءات توعوية حول مرض السرطان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته، وضمن حملتها التوعوية للوقاية من المرض تحت شعار "50% قرارك للوقاية من السرطان".

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وقالت ضابط ارتباط المؤسسة في إربد، غادة بكّار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة، وبالتعاون مع جميع المؤسسات والقطاعات في إربد، نفّذت لقاءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.