"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "مريم" الفلسطينية

وأكدت مدير عام "الحسين للسرطان" نسرين قطامش، أهمية الاتفاقية، التي تهدف إلى تخفيف معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، وضمان وصولهم إلى العلاج الشمولي دون تأخير.
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