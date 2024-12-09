"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "مريم" الفلسطينية

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان، التي تعنى بمرضى السرطان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

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