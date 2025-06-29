الحسين للسرطان توقع مذكرة تفاهم مع شركة "إيه بي بي" المحدودة الأردن

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان مذكرة تفاهم مع شركة "إيه بي بي المحدودة الأردن" للتبرع لصالح صندوق الخير التابع للمؤسسة ومساندة جهود الصندوق في تغطية علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

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ووقع المذكرة عن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش، وعن الشركة رئيس هيئة المديرين طارق العواد بحضور نائب رئيس هيئة المديرين للشركة باسم انشاصي.



وبحسب بيان المؤسسة اليوم الأحد، قالت قطامش، إن هذا التعاون يعكس الروح الإنسانية العالية والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها شركة "إيه بي بي المحدودة الأردن"، مثمنة دور الشركة في دعم رسالة المؤسسة.