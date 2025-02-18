الحسين للسرطان وستافروس نياركوس اليونانية تجدّدان اتفاقية علاج أطفال السرطان

وقالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان ومركز الحسين للسرطان، "نحن فخورون بهذه الشراكة الدولية، لما لها من تأثير إيجابي على حياة مرضانا، والمساهمة في الكفاح ضدّ السرطان".
وقال الرئيس المشارك ومدير مؤسسة ستافروس نياركوس، أندرياس دراكوبولوس، "نؤمن بحقّ كل مرضى السرطان الأطفال بالحصول على أفضل مستويات الرعاية الطبية، ونقدّر الدور الإنساني الذي يؤديه مركز الحسين للسرطان في توفير هذه الرعاية للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة ".
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