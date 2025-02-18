 
الثلاثاء 2025-02-18 02:21 م
 

الحسين للسرطان وستافروس نياركوس اليونانية تجدّدان اتفاقية علاج أطفال السرطان

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
الثلاثاء، 18-02-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   جدّدت مؤسسة ستافروس نياركوس اليونانية اتفاقيتها مع مؤسسة الحسين للسرطان لمدة عامين، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من الأطفال غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان ومنذ عام 2022.

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وقالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان ومركز الحسين للسرطان، "نحن فخورون بهذه الشراكة الدولية، لما لها من تأثير إيجابي على حياة مرضانا، والمساهمة في الكفاح ضدّ السرطان".


وقال الرئيس المشارك ومدير مؤسسة ستافروس نياركوس، أندرياس دراكوبولوس، "نؤمن بحقّ كل مرضى السرطان الأطفال بالحصول على أفضل مستويات الرعاية الطبية، ونقدّر الدور الإنساني الذي يؤديه مركز الحسين للسرطان في توفير هذه الرعاية للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة ".

 
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