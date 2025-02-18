الحسين للسرطان وستافروس نياركوس اليونانية تجدّدان اتفاقية علاج أطفال السرطان

الوكيل الإخباري- جدّدت مؤسسة ستافروس نياركوس اليونانية اتفاقيتها مع مؤسسة الحسين للسرطان لمدة عامين، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من الأطفال غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان ومنذ عام 2022.

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وقالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان ومركز الحسين للسرطان، "نحن فخورون بهذه الشراكة الدولية، لما لها من تأثير إيجابي على حياة مرضانا، والمساهمة في الكفاح ضدّ السرطان".