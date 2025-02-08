الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب

وقال المركز في بيان، إن الهدف من الفعالية هو جمع نخبة من الخبرات والكفاءات الطبية تحت سقف واحد، لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير سبل تقديم الرعاية الطبية لمرضى أورام الدماغ والأعصاب.
وركز اليوم العلمي بشكل خاص على تقنية العلاج الحراري بالليزر (LITT)، التي تُعد من أحدث الأساليب المستخدمة عالميًا في علاج أورام الدماغ والأعصاب، ما سيسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وتسهيل تحويلات المرضى المستقبلية.
وحاضر في هذا اليوم نخبة من الاستشاريين من مختلف المؤسسات الصحية في الأردن، بما في ذلك المستشفيات الجامعية الخمس ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، ما جعله منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.
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