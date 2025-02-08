 
السبت 2025-02-08 01:50 م
 

الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
السبت، 08-02-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري- نظم مركز الحسين للسرطان، اليوم السبت، اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب بمشاركة 60 استشاريًا وزميلًا ومقيمًا في جراحة الأعصاب من مختلف القطاعات الصحية في الأردن.اضافة اعلان


وقال المركز في بيان، إن الهدف من الفعالية هو جمع نخبة من الخبرات والكفاءات الطبية تحت سقف واحد، لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير سبل تقديم الرعاية الطبية لمرضى أورام الدماغ والأعصاب.

وركز اليوم العلمي بشكل خاص على تقنية العلاج الحراري بالليزر (LITT)، التي تُعد من أحدث الأساليب المستخدمة عالميًا في علاج أورام الدماغ والأعصاب، ما سيسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وتسهيل تحويلات المرضى المستقبلية.

وحاضر في هذا اليوم نخبة من الاستشاريين من مختلف المؤسسات الصحية في الأردن، بما في ذلك المستشفيات الجامعية الخمس ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، ما جعله منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

منوعات ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

ا

أخبار محلية بلدية السلط: أرشفة 30 ألف معاملة ترخيص بناء واستمرار أرشفة باقي المعاملات

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

من تسليم الأسرى اليوم السبت

فلسطين مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

ا

أسواق ومال احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%

لل

أخبار الشركات نديم حداد وعز بسطامي يحققان إنجازات لافتة في سباقات المنطقة على متن سيارتي تويوتا

جانب من الفعالية

أخبار محلية الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب



 




الأكثر مشاهدة