"الحسين للسرطان": 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز

وأضافت قطامش أنه تم استقبال بعض الحالات من البالغين من آخر دفعة وصلت إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وأشارت إلى أن المرضى يصلون في وضع صحي سيء ومنهك، نتيجة المرض وظروف سوء التغذية والوضع العام في قطاع غزة، حيث يتم التعامل مع حالات استثنائية من الناحية الجسدية والصحية والنفسية.
ولفتت قطامش إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يتجاوزوا مرحلة السرطان، في حين تكللت رحلة علاج البعض الآخر بالنجاح، وشفائهم التام من مرض السرطان.
