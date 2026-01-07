الأربعاء 2026-01-07 08:51 م

"الحسين للسرطان": 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 07-01-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري- قال المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، الأربعاء، إن المؤسسة استقبلت أكثر من 225 مريضا من قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال، وذلك ضمن مبادرة الممر الطبي، مشيرا إلى أنه يزال هناك 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز.

اضافة اعلان


وأضافت قطامش أنه تم استقبال بعض الحالات من البالغين من آخر دفعة وصلت إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.


وأشارت إلى أن المرضى يصلون في وضع صحي سيء ومنهك، نتيجة المرض وظروف سوء التغذية والوضع العام في قطاع غزة، حيث يتم التعامل مع حالات استثنائية من الناحية الجسدية والصحية والنفسية.


ولفتت قطامش إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يتجاوزوا مرحلة السرطان، في حين تكللت رحلة علاج البعض الآخر بالنجاح، وشفائهم التام من مرض السرطان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

ب

أخبار محلية الأمير الحسن بن طلال يزور معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

حفرة في مادبا تتسبب بانفجار إطارين لمركبة مواطن .. و 150 دينار لتصليح الأضرار

خاص بالوكيل حفرة في مادبا تتسبب بانفجار إطارين لمركبة مواطن .. و 150 دينار لتصليح الأضرار

ل

أخبار محلية شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

ل

أخبار محلية "الحسين للسرطان": 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز

نتنياهو: سنعيد النقب إلى إسرائيل باستيطان غير مسبوق

فلسطين نتنياهو: سنعيد النقب إلى إسرائيل باستيطان غير مسبوق



 






الأكثر مشاهدة