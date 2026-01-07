"الحسين للسرطان": 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز

الوكيل الإخباري- قال المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، الأربعاء، إن المؤسسة استقبلت أكثر من 225 مريضا من قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال، وذلك ضمن مبادرة الممر الطبي، مشيرا إلى أنه يزال هناك 194 مريضا من قطاع غزة يتلقون العلاج في المركز.

وأضافت قطامش أنه تم استقبال بعض الحالات من البالغين من آخر دفعة وصلت إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.



وأشارت إلى أن المرضى يصلون في وضع صحي سيء ومنهك، نتيجة المرض وظروف سوء التغذية والوضع العام في قطاع غزة، حيث يتم التعامل مع حالات استثنائية من الناحية الجسدية والصحية والنفسية.