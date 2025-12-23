الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

وتصدر الحسين إربد المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما حل سباهان اصفهان الإيراني ثانيا برصيد 7 نقاط، وجاء اهال التركماني ثالثا بنقطة واحدة، علما بان المجموعة اقتصرت على ثلاثة فرق بعد انسحاب موهون باهان سوبر جانيت الهندي وشطب نتائجه.
وسجل أهداف الحسين كل من يوسف أبو جلبوش في الدقيقة 65، وعودة الفاخوري في الدقيقتين 74 و80، فيما احرز هدف اهال الوحيد قائده المان تاغاييف في الدقيقة 53.
ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
