الثلاثاء 2025-12-23 09:18 م

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
الثلاثاء، 23-12-2025 07:57 م
الوكيل الإخباري-  حقق فريق الحسين إربد فوزا على ضيفه اهال التركماني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2.اضافة اعلان


وتصدر الحسين إربد المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما حل سباهان اصفهان الإيراني ثانيا برصيد 7 نقاط، وجاء اهال التركماني ثالثا بنقطة واحدة، علما بان المجموعة اقتصرت على ثلاثة فرق بعد انسحاب موهون باهان سوبر جانيت الهندي وشطب نتائجه.

وسجل أهداف الحسين كل من يوسف أبو جلبوش في الدقيقة 65، وعودة الفاخوري في الدقيقتين 74 و80، فيما احرز هدف اهال الوحيد قائده المان تاغاييف في الدقيقة 53.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

أخبار محلية الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

أخبار محلية مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

منوعات الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

ب

طب وصحة فوائد مذهلة لاختيار دواء ضغط الدم المناسب منذ البداية

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

أخبار محلية الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

ب

طب وصحة عادة يومية تهدد بسرطان المعدة

ل

أسواق ومال استقرار نسبي للإسترليني أمام الدولار وارتفاع طفيف مقابل اليورو



 






الأكثر مشاهدة