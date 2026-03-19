الحكام الإداريون نفذوا 854 جولة للسلامة العامة خلال رمضان مع الجهات المعنية

وكان الفراية، قد وجـه الحكام الإداريين إلى ضرورة الاستعداد للشهر المبارك، والعمل على إعداد وتنفيذ خطط وإجراءات شاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام والالتزام بتعليمات السلامة العامة وضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية التي قد تعكر صفوه.
ونفذ الحكام الإداريون بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية والمؤسسات المعنية، نحو 854 جولة للجان السلامة العامة، على مختلف المحلات والمنشآت والأماكن العامة، بهدف متابعة مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة، أسفرت عن اتخاذ نحو 2843 إجراء، وفقا لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
كما أولى الحكام الإداريون اهتماما خاصا بالجانب الخيري، إذ تم بالتنسيق مع الجهات المختصة إقامة 560 نشاطا رمضانيا خيريا، وشاركوا بحضور ورعاية 208 مجالس علمية هاشمية وندوات وفعاليات دينية، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ 352 حملة لتوزيع المساعدات والطرود الخيرية على مستحقيها وفقا للأسس والمعايير المعتمدة في منهجيات الحماية الاجتماعية لدى الجهات المعنية.
وحرص الحكام الإداريون خلال الشهر المبارك في مختلف مناطق المملكة، على المشاركة في الفعاليات والنشاطات الثقافية والرياضية من خلال رعايتهم لـ 203 فعالية، إيمانا بضرورة تكريس العمل الثقافي والنشاط الرياضي بشكل عام، خاصة في المواسم الدينية.
ويذكر أنه تم بذل هذه الجهود خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب الواجبات والمهام المختلفة المسندة إليهم في مختلف المجالات القيادية والأمنية والإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي يختص بها الحاكم الإداري، ويتم تنفيذها من قبل كوادر وزارة الداخلية في المركز وفي مختلف الوحدات الإدارية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والتي يبلغ عددها 12 محافظة، و55 متصرفية لواء، و 36 مديرية قضاء.
-
