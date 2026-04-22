الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

الأربعاء، 22-04-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بحبس لاعب ملاكمة أردني معروف مدة 10 سنوات ونصف، بعد إدانته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، على خلفية وفاة الشاب أحمد داخل صالون حلاقة في حي شاكر بمحافظة الزرقاء خلال شهر أيلول الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع مشادة بين المتهم والمغدور داخل الصالون، وفق روايتين؛ الأولى اشارت إلى أن الحلاق اعتذر عن خدمته بسبب الإرهاق وطلب منه العودة في اليوم التالي، فيما تفيد الأخرى بأن الخلاف بدأ بعد رفض المغدور أخذ سيجارة عرضها المتهم على المغدور، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي وجه خلاله المتهم لكمة قوية إلى بطن الضحية، ما تسبب بتهتك في الأمعاء وانفجار في القولون، وأدى لاحقاً إلى وفاته.


وبيّنت المحكمة أنها قررت تعديل التهمة من القتل القصد إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وحكمت في الأساس بالحبس 7 سنوات، قبل أن تقرر تشديد العقوبة إلى 10 سنوات ونصف، نظراً لكون المتهم مكرراً، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بجناية. ويُعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز.

 
 


