الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع مشادة بين المتهم والمغدور داخل الصالون، وفق روايتين؛ الأولى اشارت إلى أن الحلاق اعتذر عن خدمته بسبب الإرهاق وطلب منه العودة في اليوم التالي، فيما تفيد الأخرى بأن الخلاف بدأ بعد رفض المغدور أخذ سيجارة عرضها المتهم على المغدور، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي وجه خلاله المتهم لكمة قوية إلى بطن الضحية، ما تسبب بتهتك في الأمعاء وانفجار في القولون، وأدى لاحقاً إلى وفاته.
وبيّنت المحكمة أنها قررت تعديل التهمة من القتل القصد إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وحكمت في الأساس بالحبس 7 سنوات، قبل أن تقرر تشديد العقوبة إلى 10 سنوات ونصف، نظراً لكون المتهم مكرراً، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بجناية. ويُعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز.
أخبار متعلقة
-
الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
-
ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف
-
اجتماع موسع.. الحكومة تعد بمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم وشركات الاستيراد تنفي الاحتكار
-
7 مخاطبات نقابية تضع مطالب عمال المطاعم السياحية والشعبية على طاولة الحوار
-
الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط
-
افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية
-
بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار
-
الفايز: خطاب الكراهية يستهدف النسيج الاجتماعي الأردني