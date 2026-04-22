الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بحبس لاعب ملاكمة أردني معروف مدة 10 سنوات ونصف، بعد إدانته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، على خلفية وفاة الشاب أحمد داخل صالون حلاقة في حي شاكر بمحافظة الزرقاء خلال شهر أيلول الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع مشادة بين المتهم والمغدور داخل الصالون، وفق روايتين؛ الأولى اشارت إلى أن الحلاق اعتذر عن خدمته بسبب الإرهاق وطلب منه العودة في اليوم التالي، فيما تفيد الأخرى بأن الخلاف بدأ بعد رفض المغدور أخذ سيجارة عرضها المتهم على المغدور، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي وجه خلاله المتهم لكمة قوية إلى بطن الضحية، ما تسبب بتهتك في الأمعاء وانفجار في القولون، وأدى لاحقاً إلى وفاته.