الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

وجاء القرار الصادر عن هيئة ترأسها القاضي طارق الرشيد وعضوية القاضيين محمود الصمادي ومحمد الشخانبة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الشارع الأردني.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم أقدم على طعن شقيقته عدة مرات باستخدام أداة حادة، ما أدى إلى وفاتها، قبل أن يُسند له النائب العام في البداية تهمة القتل العمد.
القضية التي تعود إلى مطلع العام الحالي تحولت إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تأكيدات أمنية بأن المتهم كان متعاطياً للمواد المخدرة.
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