الأربعاء 2026-06-10 02:35 م

الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ
الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق شقيق المحامية زينة المجالي، بعد أن قررت تعديل التهمة المسندة إليه من القتل العمد إلى القتل القصد بحسب ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان


وجاء القرار الصادر عن هيئة ترأسها القاضي طارق الرشيد وعضوية القاضيين محمود الصمادي ومحمد الشخانبة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الشارع الأردني.

وبحسب المعطيات، فإن المتهم أقدم على طعن شقيقته عدة مرات باستخدام أداة حادة، ما أدى إلى وفاتها، قبل أن يُسند له النائب العام في البداية تهمة القتل العمد.

القضية التي تعود إلى مطلع العام الحالي تحولت إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تأكيدات أمنية بأن المتهم كان متعاطياً للمواد المخدرة.
 
 


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