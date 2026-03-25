الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

الوكيل الإخباري- دعا مختصون ومتابعون إلى عقد مؤتمر صحفي شامل للحكومة يضع المواطنين بصورة واضحة حول المستجدات الراهنة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما رافقها من تداعيات على الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز، وانعكاساتها المباشرة على أسعار النفط.





وأكدت الدعوات أن التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق باضطرابات الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار عالميًا، تتطلب توضيحًا رسميًا دقيقًا للمواطنين، في ظل مخاوف شعبية حول الغذاء والطاقة وارتفاع الاسعار.



وشددت على أهمية أن يضع المؤتمر الصحفي الحكومة أمام مسؤولياتها في تشخيص الواقع الحالي واستعراض السيناريوهات المحتملة، بما يمكّن المواطنين من فهم الصورة الكاملة واتخاذ قراراتهم المعيشية بناءً على معلومات موثوقة، بعيدًا عن الشائعات والتقديرات غير الدقيقة.



كما أشارت الدعوات إلى ضرورة أن يتناول المؤتمر الإجراءات الحكومية المتوقعة للتعامل مع أي تطورات محتملة، وآليات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة والسلع الأساسية، بما يعزز منسوب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويحد من حالة القلق التي قد تنشأ نتيجة غياب المعلومة الرسمية.



وأكدت كذلك على أهمية عدم ترك الساحة مفتوحة أمام بعض "المحللين" الذين يتسابقون في إطلاق تصريحات قد تكون بعيدة عن الواقع أو غير مستندة إلى معلومات دقيقة، داعية إلى ضبط المشهد الإعلامي وتنظيم الظهور الإعلامي للخبراء والمتحدثين، بما يضمن تقديم محتوى مسؤول ومتوازن يعكس الحقائق دون تهويل أو تضليل.





