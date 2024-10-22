الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، أن الحكومة معنية بالحفاظ على خطابها الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية بما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على الأمن والاستقرار.
وأوضح المومني أن الأردن يناصر الشعب الفلسطيني وواجب عليه، والأردن القوي والمستقر الآمن هو الأقدر على مناصرة الشعب الفلسطيني.
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