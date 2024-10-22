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الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الثلاثاء، 22-10-2024 03:48 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الموقف الحكومي بشأن "حادثة البحر الميت" كان قويا، والحكومة معنية بأمن واستقرار المملكة، وأمن الحدود أمر سيادي ولا يجب أن يكون هناك انتهاك لهذه الحدود.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، أن الحكومة معنية بالحفاظ على خطابها الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية بما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على الأمن والاستقرار.


وأوضح المومني أن الأردن يناصر الشعب الفلسطيني وواجب عليه، والأردن القوي والمستقر الآمن هو الأقدر على مناصرة الشعب الفلسطيني.

 
gnews

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