الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الموقف الحكومي بشأن "حادثة البحر الميت" كان قويا، والحكومة معنية بأمن واستقرار المملكة، وأمن الحدود أمر سيادي ولا يجب أن يكون هناك انتهاك لهذه الحدود.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، أن الحكومة معنية بالحفاظ على خطابها الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية بما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على الأمن والاستقرار.